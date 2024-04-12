Пригородный автобус временно изменит схему проезда в Астане
Сегодня, 16:33
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Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
94Фото: baigenews.kz
В Астане схема движения маршрута № 322 временно изменена до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрута № 322. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems"
С измененной схемой можете ознакомиться на картинке.