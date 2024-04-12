  • 12 Апреля, 17:05
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Пригородный автобус временно изменит схему проезда в Астане

Сегодня, 16:33
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baigenews.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: baigenews.kz

В Астане схема движения маршрута № 322 временно изменена до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрута № 322. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems"

С измененной схемой можете ознакомиться на картинке. 

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