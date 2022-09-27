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Приезжих бесплатно кормят обедами в ЦОНах Астаны Вчера, 22:54
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Приезжих бесплатно кормят обедами в ЦОНах Астаны

В столичных ЦОНах волонтёры кормят приезжих горячими обедами. Акцию организовали члены Казахстанского союза спортсменов и бизнесмен Дмитрий Инютин, передаёт BaigeNews.kz.

27 сентября столы с бесплатной едой накрывали в центрах обслуживания населения на вокзале "Нурлы Жол" и улице Байманова. 28 сентября третью точку откроют во дворце "Жастар".

Кормить собираются граждан России, которые будут приезжать в ЦОН за получением временной регистрации.

 
 
 
 
 
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Публикация от PR, Media Мадина Султанова (@mandarinka_ms)

 

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#волонтер #мигранты #Астана #ЦОН
Журналист
Вчера, 22:54
2768
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