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  • Приезд россиян: в Правительстве для граждан сообщили, что ЦОНы работают в штатном режиме
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 14:58
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Приезд россиян: в Правительстве для граждан сообщили, что ЦОНы работают в штатном режиме

В Госкорпорации АО "Правительство для граждан" сообщили, что казахстанские ЦОНы работают в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации Нариман Дюсекеев отметил, что на сегодняшний день ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, скопления людей и очередей не наблюдается. В отдельно усиленных восьми ЦОНах, принимающих иностранцев, есть очереди, связанные с текущей ситуацией и наплывом иностранцев в страну", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне были опубликованы адреса ЦОНов, принимающих иностранцев в Казахстане. Принятые меры должны помочь разграничить поток иностранных получателей ИИН. Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам: 

  • Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6а;
  • Астана, улица Сауран, 7;
  • Павлодар, улица Павлова, 48;
  • Уральск, улица Жамбыла, 81/2;
  • Костанай, улица Гашека, 14;
  • Петропавловск, улица Ауезова, 157;
  • Кокшетау, улица Ауезова, 189а;
  • Актобе, проспект Санкибай батыра, 249.

В МВД сообщили, что за неделю, с 21 сентября, после объявления в России частичной мобилизации, в Казахстан прибыли 98 тысяч россиян, ИИН получили чуть более 8000 человек.

Вместе с тем, министр внутренних дел заявил, что Казахстан не будет выдавать военнообязанных россиян, уклоняющихся от мобилизации, если их не объявили в розыск. 

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#Правительство для граждан #ЦОН #миграция #россияне
Журналист
Сегодня, 14:58
279
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