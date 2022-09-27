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С 21 сентября в Казахстан прибыли 98 000 россиян
98 000 россиян прибыли в Казахстан после объявления о частичной мобилизации в Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК, полковник полиции Аслан Аталыков, передаёт BaigeNews.kz.
"Данные о пребывании иностранцев в Казахстан органы миграционной службы получают из источников информационных систем пограничной службы. На сегодняшний день порядка 98 000 россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехало 64 234. С 21 сентября ИИН получили чуть более 8000 человек", — сказал Аталыков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его данным, с 1 апреля 2022 года ИИН получили 93 045 граждан РФ.
"С 1 апреля ВНЖ получили 4271 человек, из них 116 — этнические казахи. Что касается ВНЖ, тут есть особый порядок. Каждый из них подтвердил свою платежеспособность, это 1320 МРП, что свыше четырёх миллионов тенге. На оформление гражданства заявления подал 441 человек, из них 117 — этнические казахи из Российской Федерации", — отметил он.
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