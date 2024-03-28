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Приём заявок на гранты для бизнес-идей начнется 8 апреля в Казахстане

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Приём заявок на гранты для бизнес-идей начнется 8 апреля в Казахстане Сегодня, 11:07
Сегодня, 11:07
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На портале Business.enbek.kz с 8 апреля 2024 года начнется приём заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей, передаёт BaigeNews со ссылкой на Минтруда страны.

По республике в рамках первого потока планируется выдача 4 500 грантов.

Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.

Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

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