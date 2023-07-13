Прием заявлений для участия в конкурсе грантов начался в вузах РК

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По всей стране в вузах начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, который продлится до 20 июля.

В этом году прием документов будет осуществляться в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов, передаёт Baigenews.kz.

Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

Прием документов на грант от абитуриентов будет осуществляться и в ночное время. Напомним, ранее сообщалось, что на инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов.

Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч.

Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году выделено 6280 грантов. По программе "Серпін" выделено 3653 гранта.

По прогнозам министерства науки и высшего образования, в этом году документы на грант подадут 135 тысяч детей. В этом году именно такое количество абитуриентов набрали минимальный балл.