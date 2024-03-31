"Придётся начинать с начала": истории подтопленцев из Кокшетау

Похолодание в Акмолинской области предоставило временную передышку во время паводков. В пострадавших от весенней стихии дворах продолжают трудиться коммунальщики и спасатели, работает тяжёлая спецтехника. В городе ввели режим ЧС. Более двухсот человек пришлось эвакуировать в безопасные места. Примерно четвёртую часть из них принял центр адаптации лиц без определённого места жительства. Пришло в негодность нажитое имущество и далеко не все дома будут пригодны для проживания. Немного оправившись от шока, люди начинают думать, как жить дальше. Корреспондент BaigeNews.kz записал несколько историй.

"Эвакуировались с семью детьми"

Большинство пострадавших временно перебрались к родственникам и друзьям. Остальных разместили в городском центре адаптации лиц без определённого места жительства. По данным на вечер 29 марта, здесь приняли 51 человека, в том числе 12 детей. Их обеспечили постельными принадлежностями и трёхразовым горячим питанием. Люди могут оставаться в социальном учреждении до тех пор, пока не наведут более или менее порядок.

В одной из самых больших комнат поселилась супруги Макашевы и семеро их детей. Старшая дочь учится в колледже, далее идут четверо ребятишек школьного возраста и двое малышей. Самому младшему всего два месяца.

"Мы живём на "привокзалке", по улице Алатау, 3. Рано утром 28 марта, когда мы ещё спали, нас начало топить, вода прибывала очень быстро. Времени на сборы не было, поэтому мы накинули первую попавшуюся одежду, и спасатели нас эвакуировали", – рассказывает Айтбай Серикбаевич.

Днём мужчина наведывается домой – всё нажитое добро осталось под водой, холодильник сгорел. Одежда пришла в негодность.

"Если честно, даже не знаем, как детей на занятия отправлять – все школьные принадлежности намокли, их просто-напросто нет. Нужно начинать жизнь сначала", – с болью говорят супруги.

Начинать сначала – значит, искать жильё, покупать бельё, посуду, одежду и обувь. Это непросто, учитывая, что отец семейства болен – перенёс тяжёлую операцию на позвоночнике и имеет инвалидность. А многодетная мама сидит дома с грудным младенцем. Сам Айтбай Мукашев, очевидно, предпочитает не жаловаться на судьбу, но в его глазах ясно читаются растерянность и отчаяние.

"Дрова уплыли, собаки блуждают по городу"

Совершенно случайно корреспондент BaigeNews.kz познакомилась с родственницей многодетной семьи, которая тоже пострадала от паводков.

"Им сложно найти жильё: никто не хочет сдавать тем, у кого много детей, да ещё маленьких. У меня во дворе стоит небольшой домик, я строила его для других целей, но впустила семью племянника. Так вот их домик и ещё времянку затопило полностью. Сгорели холодильник и телевизор. Кровати, кухонный гарнитур, шифоньер – всё намокло и расквасилось, пользованию не подлежит. Вода в дом пошла грязная, с землёй, песком. Вонь стоит невыносимая. За что им это, и так жизнь тяжёлая", – вздыхает Роза Арыстанкызы.

Сама она два дня не могла выйти из дома и не ходила на работу: вода во дворе стояла выше колена. Говорит, хорошо, что был запас продуктов.

"У меня в дом вода не зашла, но забор упал, профлисты поплыли. Лестница, дрова, столы – всё, что было во дворе, уплыло. У меня четыре собаки, так будки утонули. Алабаев отпустили, говорят, блуждают по городу. В гараже по "Каспи жума" покупала стиральную машину и холодильник – они в воде. Цемент, стройматериалы намокли, пришли в негодность. Происходящее напоминает сюрреализм, потихоньку приходим в себя", – поделилась женщина.

"Стены крошатся – как бы не рухнули"

На улице Байдалы би всего шесть домов, все затоплены. Люди, в основном, разъехались: оставаться опасно. Турар и Нургуль Сембаевы, отправив троих детей к родственникам, сами остаются на месте. Вот уже два дня у них работают сотрудники ДЧС, регулярно откачивают воду из погреба. Иначе вода перельётся и снова зальёт все комнаты.

На видео сразу после потопа спасатели, по колено в воде, выносят из дома ценные вещи, технику.

"Затопило 28 марта, ещё повезло, что не ночью. Вода стремительно поднималась, и уже через десять минут была на метра полтора. Детей выносили на руках. Дом стал непригоден к проживанию, его нужно будет признать аварийным. Стены размокли, крошатся. Они шлаколитые, как бы не рухнули. Сырость разъест, что осталось. Будем требовать, чтобы предоставили другое жильё", – говорит Турар.

Через дорогу от Сембаевых живёт семья Глуховых: престарелая мама и сын. Повсюду в доме развешано бельё – сушится.

"Вода была везде, даже в печке. Открыл дверцу – полилась. Сегодня хоть затопили, электричество включили. Пытаемся высушить, но это бесполезная затея", – разводят руками хозяева.

Все шесть домов по этой улице ветхие и подлежат под снос. Согласно условиям программы реновации жилищного фонда, владельцам положено возмещение в денежной или натуральной форме. Под последней имеется в виду предоставление квартиры на строящемся объекте, равноценное по площади. Но сказать точно, когда это произойдёт, этим людям пока никто не может.

"И сносить не сносят – то у них денег нет, то план переносится. И строиться самим нам уже давно не разрешают. А нам как жить здесь? Ещё один такой потоп – и наши домики рухнут. Мы что, не люди?", – с возмущением говорит Виталий Глухов.

"К такому развитию событий были не готовы"

Напомним, в 28 марта на местной реке Кылшакты поднялся придонный лёд – вода пошла в город, к этому присоединилась талая вода с полей. Спасателям пришлось эвакуировать людей на лодках, выносить на руках. Были подтоплены десятки частных домов и дворовых территорий и даже многоэтажки. 29 числа в Кокшетау объявили режим ЧС.

В качестве причин наводнения власти в первую очередь называют аномальное количество осадков и резкое потепление. Они уверены: предотвратить случившееся было невозможно.

"Произошло значительное накопление влаги. Вы знаете, прошлая поздняя осень с ливневыми дождями, последние дожди были в декабре. В течение зимы у нас выпало три нормы осадков", – уточнил на брифинге заместитель акима Кокшетау Даулет Жунусов.

Спикер подчеркнул, что в рамках противопаводковых мероприятий вывозили снег, очищали лотки и обводные каналы; сейчас коммунальщики также проводят работу по очистке русла и переброске воды.

"С осени мы наблюдаем после очистки каналов, как жители продолжают лить нечистоты. Они, эти нечистоты, потом промерзают, дальше приходят в реку Кылшакты. И буквально в семь утра 28 числа у нас произошло поднятие ледяного придонного льда, он, в свою очередь, поднял воду. И когда был потоп на привокзалке, это у нас поднялись льдины, торосы образовались возле моста. В скором порядке выполнили выкачку с частного сектора, дворовых территорий, многоэтажек. Но на следующий день картина повторилась – уже в связи с приходом талой воды с полей", – отметил Д. Жунусов.

Замакима города признал, что к такому развитию событий, воде в таких масштабах город не был готов.

Сами жители уверены, что властям и ответственным службам нужно было тщательней готовиться к паводкам, в том числе на водоёмах. В затопленных микрорайонах есть вопросы и к ливневой канализации. Взять хотя бы ту же улицу Байдалы.

"Построили новый участок улицы Габдуллина, но ливнёвка неправильная. Вот она идёт, ни одного слива к ней. С другой стороны "нашего" пятака тоже ливнёвка с половины, тоже слива нет. Нужен сточный люк, понимаете. В итоге вся вода с проспекта Абылай хана идёт в наши дома – это происходит весной, летом и осенью", – показывает Виталий Глухов.

"Разбрелись кто куда"

На отсутствие стока по новой дороге жалуются и жители улицы Вернадского.

"Раньше было хорошо, погреба сухие. Как дорогу построили – лет семь назад, не сделав ни единого отлива, у нас сразу появились проблемы. И не обязательно в паводки, даже просто в сильный дождь", – говорит Сергей Никулин.

В этом маленьком домике живут Сергей Борисович с супругой, их сын и дочь с зятем. Их, как и всю привокзалку, затопило ещё три дня назад, но вода в доме стоит до сих пор. Из-за этого хозяева боятся включать электричество, пытаться растопить отсыревшую печь бесполезно. В полной растерянности домочадцы разбрелись кто куда.

"Болтаемся, где придётся. Даже не знаю, что делать дальше. Видите, вода во дворе стоит жёлтая: все туалеты поднялись, вся грязь пришла. Как после этого здесь жить", – качает головой мужчина.

Семья живёт здесь уже 13 лет, последние лет пять – в ожидании сноса. Пять ветхих домов в округе (Вернадского 70, 72, 76; Джандильдинова, 82 и 85) вроде как попали под "Программу реновации жилищного фонда г. Кокшетау до 2026 года". Но пока воз и ныне там. На портале НПА уточняется что это 12 квартир.

"Это уже второй весенний потоп, первый был в 2018 году. Ремонтировать можно только по согласованию с акиматом. Новый материал завёз – говорят, с бэушного только можно. Новый кто будет компенсировать, мол. Ну, и сами посмотрите, есть ли толк здесь что-то делать?! Только сносить. Но самим строиться нам нельзя, а дождёмся ли? Вон через один дом от нас жил сосед – дед Валентин. Так и не дождался, помер", – в голосе Сергея Никулина безысходность.

Дом с открытыми окнами

"Сауле, можно носик погреть?", – Татьяна, супруга Сергея Борисовича, стучит в дверь квартиры в барачном доме. Дом номер 76 по Вернадского. "Деда Валентина очень жалко. Ему же предоставили было квартиру, чтобы он дом оставил. А через неделю привезли обратно, сказали не берём дом, якобы, потому что плана детальной планировки нет. Дедушка тяжело это перенёс, так и умер в этой убогой обстановке", – говорит Сауле Капарова.

У неё четверо детей, дочери укладывают нехитрые пожитки в сумки. Переезжают. О недавнем потопе навязчиво напоминают лужи на вздувшемся полу и едкий запах сырости, смешанный с "ароматом" … мочи.

"Ночь, мы спали. Позвонила подруга дочери, говорит, СТО рядом затопило, её мама там работает. Смотрю, вода приходит. Позвонила подруге, чтобы забрала моих детей. Всех развезла по разным адресам – кто у бабушки, кто у сестры, кто у друзей. Кому я с четырьмя детьми нужна. Не те времена. Сама здесь оставалась эти дни. Теперь вот помогли волонтёры, сняли на два месяца квартиру, ведь оставаться здесь опасно. Огромное им спасибо!", – поблагодарила многодетная мать.

В квартире холодно: окна открыты настежь, иначе дышать трудно. Впрочем, они не закрывались и до потопа: грибок на стенах был и прежде. А топят на славу – это, пожалуй, единственный плюс. Использовать электроприборы нежелательно: вдруг замкнёт. Прогнившие балки на полу легко проваливаются под ногами. К слову, удобства на улице. Воду тоже приходится носить.

Супруг Сауле скончался два года назад. С тех пор главная цель женщины – решить вопрос с жильём.

"После потопа 2018 года приезжал высокопоставленный чиновник из столицы, сказал, сносить. Мы так радовались, но уже через месяц о нам забыли. После смерти мужа я поняла: тебя может не стать в любой момент. И если это случится, у моих детей должна быть крыша над головой. Надеяться не на кого, поэтому я обиваю пороги госучреждений. Наш дом – на пять квартир – признали ветхим. Его должны снести, построить новый и предоставить нам там квартиры. Арендное мне не нужно, чтобы опять за него платить, без права выкупа – тоже не подойдёт", – пояснила женщина.

По информации отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Кокшетау, этот участок, действительно, попадает под строительство многоквартирного жилого дома, это зона пяти- и более этажной застройки.

Уточнить сроки сноса этих домов затруднился и аким Кокшетау Бауржан Гайса.

"Акимат определил, что там будет строительство, разработал программу реновации. Ну, а сносом мы не занимаемся, план детальной планировки составлял частный застройщик. Когда это произойдёт, я не могу знать. Да, мы можем выкупать дома, если земля под ними нужна государству – как, например, при строительстве набережной. Но это не тот случай", – прокомментировал корреспонденту Бауржан Сейткалиевич.

BaigeNews.kz будет следить за тем, как решается квартирный вопрос для этих семей.

"Кылшакты – не Енисей"

Эмоциональную реакцию у горожан вызвало видео в социальных сетях, где жительница плачет по утонувшим кроликам и пытается спасти другую живность. Оказывается, героиня видео живёт по Алатау, 5 "Б". Сегодня в доме вода спала, но во дворе пока стоит. Хозяева пытаются спасти, что можно. Ущерб паводки нанесли им капитальный.

"Пытаемся всё чистить, грязь же зашла. Холодильник недавно купили – я поднял сразу. Стиралку постарался взгромоздить на унитаз – скорее всего, ей хана. Мебель вся же из ДСП – горка, диван двое суток стояли в воде. Надо выбрасывать и покупать новое. Не уверен, что мне всё возместят и купят", – сомневается Владимир Слободяк.

Мужчина очень расстроен, ведь хозяйство наживалось долгим и упорным трудом.

"Я уже на пенсии, мне бы отдыхать, но кручусь-верчусь как могу. Забабахал маленькое СТО. Провёл домой отопление, воду. Всё стараешься сделать по уму, а потом бац – и потоп. И начинай сначала – слов нет, одни слёзы. Были и из акимата ребята, и депутат приходил. Технику отправляют – работают, одним словом. А весна должна стать уроком. Понятно, природная стихия, но, значит, нужно готовиться, делать конкретно, глобально. Река Кылшакты – это же не Иртыш или Енисей. Можно справиться, если постараться. Иначе будет только хуже с этим глобальным потеплением", – заключил Владимир Васильевич.

"Сначала пожар, теперь потоп"

Нина Петряева и сегодня, спустя три дня после потопа, от нервного потрясения говорит по слогам. Стихийные бедствия словно преследуют престарелую женщину: несколько лет назад у неё сгорел дом. С тех пор Нина Ивановна снимает жильё, квартира в домишке по улице Железнодорожная, 22, ей по карману – всего 50 тысяч. Здесь она и познакомилась с Татьяной Аниськиной. Сегодня они, боевые подруги, поселились в одной комнате пункта временной эвакуации.

"Нас же дважды топило. В первый день, вернее, ночь, мы, не успев толком проснуться, шли по снегу босиком. Такой стресс получили. Вечером вернулись, решив, что вода сходит. А ночью вода пошла ещё больше. Под утро проснулись, смотрим, диван мокрый, постель уже начала проваливаться в воду, ковёр поплыл. Такая стихия, аж пол подняло! Ужас охватил. Приехали МЧС-ники, хотели в окно нас вынести, не получилось. Такие молодцы ребята, в первую ночь ноги мне растирали. А в этот раз на руках понесли, я ж худенькая, меня на руках. А вот Татьяну Васильевну не смогли поднять, ей пришлось босиком в ледяной воде", – рассказывает Нина Петряева.

Бабушка Таня никак не может согреться. Оказавшись в безопасности, подруги распереживались, что не спасли документы.

"Сумки и карточки остались в воде – как теперь пенсию будем получать? Мы ж старенькие, колотило нас нещадно. Давление поднялось", – признались пострадавшие. Возвращаться в тот дом нет смысла, говорят они. Да и страшно снова пережить подобное. Бабушки присмотрели себе другое скромное жильё и теперь надеются на помощь акимата.

Беда сплотила

Беда объединила горожан. Волонтёры организовали на "привокзалке" – в одном из наиболее пострадавших от подтопления микрорайонов, по улице Шалкар – пункт помощи. Здесь разбили палатку, куда могут зайти и поесть все участники ликвидации последствий стихии. Впрочем, за этим длинным столом накормят всех желающих: еды много, говорят волонтёры. Прямо у входа в палатку добровольцы рубят дрова и готовя на казане горячее.

"Приносят продукты, помогают ближайшие дома, предприниматели и жители города. Отдельно – о спасателях. Золотые ребята, герои! Работают на холоде, в ледяной воде. Даже нас на руках предлагают перенести, когда мы подходим к домам с продуктами. Мужчины с большой буквы! Здоровья им! Случившееся объединило и волонтёров – здесь работают разные организации, никто не тянет одеяло на себя. Мы всё сможем, если вместе", – подчеркнула руководитель благотворительной организации "Доброе сердце" Ирина Катухова.

В Кокшетау также развернули несколько пунктов приёма помощи пострадавшим – постельного белья, одежды, бытовой химии, средств гигиены и так далее.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгие выговоры акимам, в том числе Акмолинской области.



Фото Асель Турар