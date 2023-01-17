Причины завышенных счетов за электроэнергию объяснили астанчанам

Завышенные счета за электроэнергию в квитанциях жителей Астаны за декабрь 2022 года объяснили в акимате столицы, передаёт BaigeNews.kz.

АО "Астана-РЭК" с июля 2022 года исполняет функции по многоквартирному жилому фонду, которые ранее были у ТОО "Астанаэнергосбыт".

Так, если у "Астанаэнергосбыта" период снятия показаний был 20-25 числа каждого месяца, то в АО "Астана-РЭК" 20-30 числа. Вследствие чего период начислений в декабре 2022 года составил 30-35 календарных дней.