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pixabay.com Сегодня, 00:41
193
Сегодня, 00:41
193
Фото: pixabay.com

Причины завышенных счетов за электроэнергию объяснили астанчанам

Завышенные счета за электроэнергию в квитанциях жителей Астаны за декабрь 2022 года объяснили в акимате столицы, передаёт BaigeNews.kz.
 
АО "Астана-РЭК" с июля 2022 года исполняет функции по многоквартирному жилому фонду, которые ранее были у ТОО "Астанаэнергосбыт". 
 
Так, если у "Астанаэнергосбыта" период снятия показаний был 20-25 числа каждого месяца, то в АО "Астана-РЭК" 20-30 числа. Вследствие чего период начислений в декабре 2022 года составил 30-35 календарных дней.
 
"ТОО "Астанаэнергосбыт" по некоторым потребителям показания приборов учёта электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО "Астана-РЭК" были сняты фактические показания", - отметили в компании. 
 
Также там отметили, что в связи с техническим сбоем двух программных комплексов "Астанаэнергосбыт" и "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объёмов и как следствие, выставлены завышенные счета. После совместного анализа и выявления отклонений (некорректных начислений) в программных комплексах будет произведено перераспределение излишней уплаченной суммы на будущие периоды.
 
В офисе АО "Астана-РЭК" (улица Абая, 80) потребителей обслуживают 20 специалистов. Также указаны WhatsApp-номера руководителей:
 
• заместитель председателя правления по реализации Кожабаев Габидулла Нассеньевич +7 771 020 0791;
• начальник службы начислений и расчётов электроэнергии Газезов Кайролла Капезович +7 776 118 7176;
• заместитель начальника службы начислений и расчётов электроэнергии Кулов Алмаз Абдырахманович +7 701 515 5559.
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#коммунальные услуги #электроэнергия #акимат #Астана #Астана - РЭК
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:41
193
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