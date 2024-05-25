Причины потопов на улицах Астаны объяснили в столичном акимате

В Астане сильный дождь затопил улицы, горожане активно делятся видео потопа, передаёт BaigeNews.kz.

По словам жителей, особенно сильно пострадал проспект Мангилик Ел. На месте работают сотрудники ДЧС.

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Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на сегодняшний день система ливневой канализации столицы состоит из 18-ти очистных сооружений и 1-го пруда-накопителя, 610,8 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тысяч га.

С период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 4 очистных сооружения.

Также в акимате рассказали о причинах подтоплений двух участков улиц столицы после дождей.

"В районе новой Меги подтопление улицы 29/2 произошло вследствие незаконной врезки и сброса грунтовой воды в сети ливневой канализации по проспекту Хусейн бен Талал строительными организациями. Общий обьем незаконного водопонижения производился с мощностью 4000 м3/час. В настоящий момент устанавливается собственник, осуществляющий сброс. Материалы будут переданы в природоохранную полицию. Другой сложный участок находится на проспекте Туран. Работа канализационного коллектора по проспекту Туран и улице Улы дала перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит его к переполнению. В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений", — пояснили в акимате.

Отмечается, что данный объект был построен 16 лет назад. К этому часу на пересечении проспекта Туран и улицы Улы дала работают более 40 единиц спецтехники. Как подчеркнули в акимате, ситуация находится под контролем.

Кроме того, ранее акимат в районе проспекта Туран началось строительство ещё одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность 8 км, что больше длины существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется осенью этого года. Часть работ уже завершена.

В 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 км магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации.

"В этом году продолжаются работы по пяти проектам ливневой канализации, из которых планируется завершить 3. В рамках данных проектов будет проложено более 5 км коллекторов и завершено строительство очистного сооружения в районе нового ж/д вокзала. Также ведется проектирование 8-ми объектов по строительству сетей и сооружений ливневой канализации",— говорится в сообщении.

В акимате уточняют, что в настоящее время готовится к разработке технико-экономическое обоснование "Развитие системы ливневой канализации в города Астане до 2035 года".