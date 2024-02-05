Причины недогрева в квартирах Шахтинска назвали в акимате

Жители Шахтинска пожаловались, что батареи в их квартирах еле теплые, и в акимате города назвали причины недогрева, передаёт BaigeNews.kz.

По словам чиновников, в связи с выпадением большого количества осадков подаваемый на бункеры котлоагрегатов уголь сильно увлажнился. Из-за этого происходило зависание угля, и произошло снижение паровой нагрузки на котлах.

"На данный момент параметры восстановлены, в работе два котлоагрегата БКЗ №3,№4, идёт повышение температуры тепловых сетей. Производится завоз угля в необходимом количестве с нормативными качественными характеристиками. Станция и службы работают в штатном режиме", - сообщили в акимате.

Также в акимате отметили, что оплата будет производиться строго по показаниям приборов учёта, фиксирующих ежедневную фактическую температуру теплоносителя, которая подаётся в жилые дома.