Причины массовой гибели рыбы в СКО выяснили экологи

Межведомственная рабочая группа, занимавшаяся расследованием гибели рыбы на озере Питное и в реке Есиль, возле Сергеевского гидроузла на севере Казахстана назвала причины замора, передаёт BaigeNews.kz.

На замор рыбы пожаловались местные жители две недели назад. Экологи осмотрели береговую линию реки Есиль и обнаружили, около 30-40 килограммов тушек мёртвого судака и налима. Сотрудники департамента экологии по СКО отобрали пробы воды, а специалисы ветеринарной службы взяли снулую рыбу для проведения лабораторных исследований. Акимат организовал утилизацию всей найденной мёртвой рыбы.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента экологии, частичная гибель рыбы на озере Питное произошла вследствие скопления сероводорода, образующегося при гниении растительности. А причиной замора рыбы на реке Есиль, по данным ведомства, послужила высокая температура воздуха и воды, и, как следствие, снижение содержания растворенного кислорода в воде.