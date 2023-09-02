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Причины массовой гибели рыбы в СКО выяснили экологи

Сегодня, 20:19
АВТОР
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pkzsk.info Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: pkzsk.info

Межведомственная рабочая группа, занимавшаяся расследованием гибели рыбы на озере Питное и в реке Есиль, возле Сергеевского гидроузла на севере Казахстана назвала причины замора, передаёт BaigeNews.kz.

На замор рыбы пожаловались местные жители две недели назад. Экологи осмотрели береговую линию реки Есиль и обнаружили, около 30-40 килограммов тушек мёртвого судака и налима. Сотрудники департамента экологии по СКО отобрали пробы воды, а специалисы ветеринарной службы взяли снулую рыбу для проведения лабораторных исследований. Акимат организовал утилизацию всей найденной мёртвой рыбы.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента экологии, частичная гибель рыбы на озере Питное произошла вследствие скопления сероводорода, образующегося при гниении растительности. А причиной  замора рыбы на реке Есиль, по данным ведомства, послужила высокая температура воздуха и воды, и, как следствие, снижение содержания растворенного кислорода в воде.

"Рекомендовано местному исполнительному органу проводить постоянный мониторинг на озере Питное, а также мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и проведению аэрации для улучшения гидрохимическогно режима водоема. При невозможности проведения текущей рыбохозяйственной мелиорации, провести мелиоративный лов. На реке Есиль района Шал акына рекомендовано проводить работы по постоянному мониторингу водоёма", — говорится в сообщении департамента.

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