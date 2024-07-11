Причины гибели казахстанцев на воде назвали в МЧС

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов в СЦК рассказал, сколько человек утонили с начала года на водоемах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году с начала купального периода всего утонуло 70 человек, из них 30 детей. В прошлом году за аналогичный период года утонуло 83 человека. Но здесь есть увеличение среди детей. В прошлом году было 23, а в этом году 30", - сообщил Акылбек Ахметжанов.

По его словам, чтобы минимизировать риски несчастных случаев с участием детей, в лагерях и местах детского отдыха предучсмотрены специалные инструкторы и спасатели. Без их разрешения, заверил спикер, на водоемы никого не пускают.

"Заблаговременно также проверяется дно и другие операции проводятся", - добавил Ахметжанов.

В основном, по его данным, утонувшие дети – это оставленные без присмотра взрослых и в необорудованных местах.

"С начала купального сезона 15% или 10 случаев утопления зарегистрированы в разрешенных для купания местах (Алматинская область – 4, Мангистауская – 2, область Абай – 2, Актюбинская и Павлодарская по - 1), 85% или 54 случаев утопления в стране зарегистрированы в несанкционированных, необорудованных источниках воды. В этой связи, мы хотим еще раз привлечь внимание населения: Для сохранения жизни и здоровья вас и ваших близких призываем вас отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах", - привел данные спикер.

Обстоятельствами гибели людей на воде: