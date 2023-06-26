Причину синдрома долгого COVID объяснили врачи

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Дисфункция блуждающего нерва играет центральную роль в развитии синдрома долгого COVID, заявили врачи из Университетской больницы Germans Trias i Pujol в Каталонии. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов The Lancet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Учёные напомнили, что блуждающий нерв участвует в работе глотки, гортани, сердца, лёгких и желудочно-кишечного тракта. У людей, переболевших долгим COVID, исследователи обнаружили изменения, связанные с нарушением его работы. В частности, у 60% пациентов нашли уплощение диафрагмы, которая играет важную роль в дыхательных процессах. Это объясняет причины одышки у людей без патологий в лёгких.

Исследователи считают, что их открытие поможет улучшить диагностику и лечение долгого COVID. В дальнейшем учёные планируют выяснить, какие результаты покажет ультразвуковое исследование блуждающего нерва у людей с долгим COVID на ранней и поздней стадиях заболевания.

Синдром долгого COVID поражает около 5–10% людей, перенёсших острую инфекцию вирусом SARS-CoV-2. К симптомам относятся расстройства голосообразования или глотания, одышка, тахикардия, кашель, расстройства желудочно-кишечного тракта, проблемы с умственными функциями.