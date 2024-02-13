При строительстве ферросплавного завода инвестор столкнулся с трудностями в Экибастузе
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Инвестору, строящему ферросплавный завод ТОО "EkibastuzFerroAlloys" в Экибастузе, пришлось обратиться в прокуратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
Как сообщили в надзорном органе, строительно-монтажные работы на ферросплавном заводе затянулись. Объемы поступающего оборудования были сокращены из-за незавершенного в установленный срок строительства железнодорожных путей.
Поэтому инвестору пришлось обратиться в прокуратуру. Сотрудники надзорного органа в адрес акимата области вынесли представление.
"После этого местным исполнительным органом приняты меры по реализации законных прав и интересов инвестора. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре.
Также в прокуратуре рассмотрели вопрос о согласовании инвестором приглашений на въезд иностранных специалистов для проведения монтажных работ по технологическому оборудованию и обсудили обеспечение предприятия местными кадрами. Отмечается, что требуется более 300 профильных специалистов.
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