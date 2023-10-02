При пожаре в ночном клубе в Испании погибли 13 человек
Сегодня, 00:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:23Сегодня, 00:23
145Фото: 112rmurcia.es
По меньшей мере 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на службу спасения.
Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre около шести утра по местному времени.
Власти сообщают, что число погибших может возрасти, поскольку имеются пропавшие без вести, ведётся их поиск. Четверо человек - две женщины и двое мужчин - находятся в больнице, они отравились угарным газом.
Пока неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб ещё был открыт для посетителей.
Самое читаемое
- Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу
- Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото
- Житель Семея на свои средства создаёт археологический музей под открытым небом
- Ребёнок бился головой об стену и не спал ночами. Истории приёмных родителей в Казахстане
- На окраине жизни: как в приграничных с Россией сёлах области Абай живут без дорог, света и надежды