  • 2 Октября, 01:43
  • BAIGENEWS

При пожаре в ночном клубе в Испании погибли 13 человек

Сегодня, 00:23
АВТОР
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112rmurcia.es Сегодня, 00:23
Сегодня, 00:23
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Фото: 112rmurcia.es

По меньшей мере 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на службу спасения

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre около шести утра по местному времени.

Власти сообщают, что число погибших может возрасти, поскольку имеются пропавшие без вести, ведётся их поиск. Четверо человек - две женщины и двое мужчин - находятся в больнице, они отравились угарным газом. 

Пока неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб ещё был открыт для посетителей.

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