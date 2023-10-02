При пожаре в ночном клубе в Испании погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на службу спасения.

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre около шести утра по местному времени.

Власти сообщают, что число погибших может возрасти, поскольку имеются пропавшие без вести, ведётся их поиск. Четверо человек - две женщины и двое мужчин - находятся в больнице, они отравились угарным газом.

Пока неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб ещё был открыт для посетителей.