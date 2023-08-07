  • 7 Августа, 01:36
  • BAIGENEWS

При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек

Сегодня, 00:18
АВТОР
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aa.com.tr Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18
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Фото: aa.com.tr

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Пакистане, в результате погибли по меньшей мере 30 человек и не менее 80-ти получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

10 вагонов поезда сошли с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи.

На месте происшествия работают бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявлено чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановлено.

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