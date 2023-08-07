При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек
Сегодня, 00:18
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Сегодня, 00:18Сегодня, 00:18
135Фото: aa.com.tr
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Пакистане, в результате погибли по меньшей мере 30 человек и не менее 80-ти получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".
10 вагонов поезда сошли с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи.
На месте происшествия работают бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявлено чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановлено.
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