При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Пакистане, в результате погибли по меньшей мере 30 человек и не менее 80-ти получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

10 вагонов поезда сошли с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи.

На месте происшествия работают бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявлено чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановлено.