При каких погодных условиях дети могут не идти в школу?

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Зима в этом году выдалась ранняя, столбики термометров уже пересекали отметку -20. Традиционно напоминаем, какая погода законный повод для отмены занятий в учебных заведениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В областном управлении образования пояснили: информацию об отмене занятий предоставляют с 6.45 до 8.00 для первой смены и с 11.15 до 13.00 для второй.

Оповещение публикуют в виде бегущей строки на телевидении, транслируют на радио, а также размещают на сайтах акиматов, управления образования, отделов образования и в приложении Darmen. Также можно позвонить по телефонам 109 и 169.

При этом сильный ветер при теплой погоде так и не учитывается. В управлении подчеркнули, что эти нормативы носят лишь рекомендательный характер, в случае бурана или метели отделы образования могут принять решение об отмене занятий самостоятельно.

Важно: если дети не пошли в школу из-за непогоды, это не значит, что они не будут учиться. Педагоги обязаны организовать для них дистанционные уроки.