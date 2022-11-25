Лента новостей
- При каких погодных условиях дети могут не идти в школу? 03:21 154
- Димаш Кудайберген показал свои бойцовские навыки 02:13 245
- 11-летний мальчик спустился за котенком и упал в воду в Астане 01:00 414
- Скандальное высказывание о Казахстане: Соловьёв ответил на критику 00:40 920
- Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче ЧМ-2022 00:04 400
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 24.11.2022 408
- "Быть педагогом престижно" — сельская учительница рассказала, как стала лучшей в Казахстане 24.11.2022 650
- Задержаны напавшие на редакцию El Media 24.11.2022 601
- Разработку месторождений Карачаганак и Кашаган обсудил Смаилов с представителем Shell 24.11.2022 438
- Мошенник обманул более 40 жителей Шымкента 24.11.2022 394
- Акимов лишили должностей в партии Amanat 24.11.2022 521
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии 24.11.2022 375
- Оскорбившего женщин стендапера арестовали в Алматы 24.11.2022 509
- "Творить для близких по духу, а не для идеологии". Интервью с казахстанским панк-рокером Ерменом Анти 24.11.2022 573
- Главная цель высшего образования в получении навыков — эксперт из США 24.11.2022 411
- Каждый пятый школьник в Казахстане подвергается буллингу. Что должны знать родители 24.11.2022 475
- Казахстан готов нарастить поставки продукции в Канаду 24.11.2022 482
- Астанчан предупредили о резкой смене погоды 24.11.2022 488
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 561
- На десять лет затянулось строительство Ледового дворца в Актау 24.11.2022 716
- Президент подписал закон о принципах госконтроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС 24.11.2022 349
- Проигравшихся в казино госслужащих наказали предупреждениями 24.11.2022 557
- К 2023 году в Алматы установят 172 базовые станции 5G 24.11.2022 707
- Сборная Швейцарии обыграла Камерун на чемпионате мира по футболу 24.11.2022 535
- Токаев подписал закон о трансферте из Нацфонда 24.11.2022 399
- Санитарки инфекционной больницы бастовали в Атырау 24.11.2022 685
- Расследование в отношении матерящего сотрудников акима начали в ЗКО 24.11.2022 743
- Суд по делу Astana LRT: показания просят дать Досаева, Тасмагамбетова, Сагинтаева и других 24.11.2022 654
- Звёзды мирового балета представили "Лебединое озеро" в Астане 24.11.2022 455
- О вероятности финансовой амнистии высказались в АРРФР 24.11.2022 474
- Учёные рассмотрели вопрос создания сетевого университета тюркских государств 24.11.2022 429
- В Алматы растёт число случаев передачи ВИЧ половым путём 24.11.2022 645
- В каких госструктурах чаще нарушаются права человека, рассказали участники НПМ 24.11.2022 574
- Скандальное выступление стендапера проверит полиция Алматы 24.11.2022 842
- В Караганде задержаны подозреваемые в похищении гражданина Индии 24.11.2022 578
- Авиабилеты в Европу станут дешевле — Каирбек Ускенбаев 24.11.2022 499
- Гитару основателя "Дос-Мукасан" и пластинку с первыми хитами группы выставят на аукционе 24.11.2022 467
- Авиабилеты в Казахстане подорожали на 16,4% 24.11.2022 438
- На 34 миллиона тенге оштрафовали медучреждения в Актюбинской области 24.11.2022 3784
- 200 тысяч тенге для легализации иномарки - Парламент принял поправки 24.11.2022 610
- Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области 24.11.2022 1088
- Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор 24.11.2022 524
- Поправки в Налоговый Кодекс: какие изменения ждут МСБ и наёмных работников 24.11.2022 502
- Государство заблокировало выплату дивидендов акционерам Jusan Bank 24.11.2022 736
- Агломерации появятся в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект 24.11.2022 502
- Сообщение о назальной вакцинации школьников против COVID-19 рассылают казахстанцы 24.11.2022 418
- К высокоскоростному интернету подключат жилой массив Коктал-2 в Астане 24.11.2022 455
- В КНР зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки 24.11.2022 538
- В двух городах ВКО из-за морозов детей перевели на дистанционку 24.11.2022 1059
- Вдвое увеличилось число заражений коронавирусом в Казахстане с начала недели 24.11.2022 512
- Проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов поручил Генпрокуратуре премьер 24.11.2022 555
- У шымкентца на авто вместо госномера была надпись "МВД" 24.11.2022 629
- Крысы атаковали автомобилистов Усть-Каменогорска 24.11.2022 808
- Через смартфон наблюдают казахстанские врачи за сердцем прооперированного пациента 24.11.2022 529
- Уволить рекомендовали сельского акима, который провёл отпуск в изоляторе 24.11.2022 992
- 91% республиканских дорог приведут в норму до конца 2022 года 24.11.2022 537
- Казахстанец заявил о многолетнем рабстве. Полиция раскрыла подробности дела 24.11.2022 1529
- Всеобщее декларирование: сколько денег сотрудникам госкомпаний разрешено хранить дома 24.11.2022 607
- Сопли, садик и бесконечные переживания. В Астане прошла фотовыставка "Вовлечённые родители" 24.11.2022 541
- Продававших должность акима за 1,5 миллиона долларов осудили в Астане 24.11.2022 15211
- Из-за непогоды закрыли часть трасс в трёх областях Казахстана 23.11.2022 775
- "Барыс" обидно проиграл конкуренту за место в плей-офф КХЛ 23.11.2022 625
- Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины 23.11.2022 772
- Выбирая Токаева – выбирают стабильность. Эксперт о выборах 23.11.2022 615
- Скандальное высказывание российского политолога о Казахстане прокомментировали в Кремле 23.11.2022 3344
- 33 гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат в этом году в Казахстане 23.11.2022 531
- Шедшего на свидание в полицейской форме парня оштрафовали в Петропавловске 23.11.2022 2522
- Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на чемпионате мира по футболу 23.11.2022 1489
- "КаздорНИИ" меняет правила игры в дорожном строительстве – Арман Алибаева 23.11.2022 963
- Токаев высказался о конфликтах, подрывающих стабильность и безопасность на Евразийском пространстве 23.11.2022 1135
- Звёзды фильма "Аватар" обратились к казахстанцам 23.11.2022 2364
- Уверенную победу Токаева на президентских выборах объяснила политолог 23.11.2022 751
- Вопросы региональной безопасности подняла казахстанская делегация на совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ 23.11.2022 599
- Возраст молодёжи увеличат до 35 лет в Казахстане 23.11.2022 677
- Путь Сантьяго и Ликийская тропа: как бегун из Казахстана осваивает знаменитые пешие маршруты 23.11.2022 871
- Бомбу ищут в одной из школ Талгара 23.11.2022 550
- Срок прохождения молодёжной практики продлили до года в Казахстане 23.11.2022 578
- Трассу перекрыли в Актюбинской области 23.11.2022 589
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 2522
- О воспитании детей и проблемах отсутствующих отцов рассказал гость проекта "2022" 23.11.2022 447
При каких погодных условиях дети могут не идти в школу?
Зима в этом году выдалась ранняя, столбики термометров уже пересекали отметку -20. Традиционно напоминаем, какая погода законный повод для отмены занятий в учебных заведениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
В областном управлении образования пояснили: информацию об отмене занятий предоставляют с 6.45 до 8.00 для первой смены и с 11.15 до 13.00 для второй.
Оповещение публикуют в виде бегущей строки на телевидении, транслируют на радио, а также размещают на сайтах акиматов, управления образования, отделов образования и в приложении Darmen. Также можно позвонить по телефонам 109 и 169.
При этом сильный ветер при теплой погоде так и не учитывается. В управлении подчеркнули, что эти нормативы носят лишь рекомендательный характер, в случае бурана или метели отделы образования могут принять решение об отмене занятий самостоятельно.
Важно: если дети не пошли в школу из-за непогоды, это не значит, что они не будут учиться. Педагоги обязаны организовать для них дистанционные уроки.
-
Trend news
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 2519
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 1460
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 869
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 838
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3602
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1196
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34393
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19061
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7504
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4375
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1771
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 26712
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 41332
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1740
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16665
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4461
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9124
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3705
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2824
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2796
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9692
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41819
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2609
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2221
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11937
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3076
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19390
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4553
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3501
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4799
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8980
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7161
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3073
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10821
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2695
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2780
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3583
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35366
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3537
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4856
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3373
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4451
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4648
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45130
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3093
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59514
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15376
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19038
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4160
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4063
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5100
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5258
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6575
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14503
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7761
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90591
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6630
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6138
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15048
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8327
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5028
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5429
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35175
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6210
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7287
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14380
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13414
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10117
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302797
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10647
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9930
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27198
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10464
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10200
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17266
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12845
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12621
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14314
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30739
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12352
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 554
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 731
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 893
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 763
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 926
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1576
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1690
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1805
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1961
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1643
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2044
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1789
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1963
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1920
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2056
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2236
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2086
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2251
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2460
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2468
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2665
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3166
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3479
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3148
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3388
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3270
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3371
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3380
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3185
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3670
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3886
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3605
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21866
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3918
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3780
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3783
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8866
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4526
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14673
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12838
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12833
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13453
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12379
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16744
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13517
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14943
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15927
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15594
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13137
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13575
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31353
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14586
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17268
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13652
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14874
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15506
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16830
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14941
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16921
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16455
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17683
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17529
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34169
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18001
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19011
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18618
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19508
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19434
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28830
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18926
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26240
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36998
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20689
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27795
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25538
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27195
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23272
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24903
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23252
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22737