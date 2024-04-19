Президенты Казахстана и Кыргызстана подписали ряд документов
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Акорда опубликовала список документов, которые подписали Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров 19 апреля в Астане, передает BaigeNews.kz.
По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:
1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;
2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;
4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;
5. Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственным агентством по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики;
6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики;
7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.
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