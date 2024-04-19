Президенты Казахстана и Кыргызстана подписали ряд документов

Акорда опубликовала список документов, которые подписали Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров 19 апреля в Астане, передает BaigeNews.kz.

По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:

1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;

2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;

4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;

5. Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственным агентством по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики;

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики;

7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.