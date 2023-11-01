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Президенты Казахстана и Франции сыграли в асыки

1 Ноября, 20:41
АВТОР
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akorda.kz 1 Ноября, 20:41
1 Ноября, 20:41
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку "Этноаул", организованную по случаю официального визита президента Франции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На выставочной площадке глав государств встретили артисты театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт".

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.

Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь, "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы.

В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.

 

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