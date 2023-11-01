Президенты Казахстана и Франции сыграли в асыки

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.

Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь, "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы.

В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.