Президенту жаловались бывшие сотрудники: министр о скандале вокруг Air Astana
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Министр транспорта Марат Карабаев высказался о ситуации в Air Astana, передаёт BaigeNews.kz. Недавно бортпроводники написали письмо на имя президента, где они перечисляли многие проблемы компании, в том числе низкие зарплаты.
"Мы создали соответствующую комиссию в составе Министерства труда и социальной защиты, а также в составе которой был профильный сотрудник комитета гражданской авиации. Итоги комиссии дополнительно будут сообщены. Это первое. Информация, которая в этих обращениях указана, не соответствует действительности. О том, что там 25 бортов. У Air Astana по факту имеется 54 борта. В этом году дополнительные борты поступают. И имелись факты, когда в целом подписантами являлись бывшие сотрудники Air Astana. Не действующие", - заявил Марат Карабаев.
В целом, по его словам, в авиакомпании работают более 2 тыс бортпроводников.
"Хочу сказать, что у Air Astana самые хорошие условия созданы для своих сотрудников. Это и система оплаты труда, это и бонусная система. Они перечисляются на основе часа полета. К примеру, сотрудники Air Astana и бортпроводники на международных перелётах размещаются в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах. Кроме этого, предоставляется скидка не только для бортпроводника, но и для всех его членов семьи - 90% как на международные, так и на внутренние перевозки... Также карьерное планирование у авиакомпании Air Astana имеется", - добавил министр.