Президенту жаловались бывшие сотрудники: министр о скандале вокруг Air Astana

Министр транспорта Марат Карабаев высказался о ситуации в Air Astana, передаёт BaigeNews.kz. Недавно бортпроводники написали письмо на имя президента, где они перечисляли многие проблемы компании, в том числе низкие зарплаты.

"Мы создали соответствующую комиссию в составе Министерства труда и социальной защиты, а также в составе которой был профильный сотрудник комитета гражданской авиации. Итоги комиссии дополнительно будут сообщены. Это первое. Информация, которая в этих обращениях указана, не соответствует действительности. О том, что там 25 бортов. У Air Astana по факту имеется 54 борта. В этом году дополнительные борты поступают. И имелись факты, когда в целом подписантами являлись бывшие сотрудники Air Astana. Не действующие", - заявил Марат Карабаев.

В целом, по его словам, в авиакомпании работают более 2 тыс бортпроводников.