Президенту показали "Дактилоскопическую регистрацию"

Президента ознакомили с цифровым проектом "Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП", передаёт BaigeNews.kz.

В реализацию поручений главы государства проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме.

Также МВД совместно с Комитет по правовой статистике и специальным учетам и "Государственным кредитным бюро" реализована онлайн передача материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.