Президентский кадровый резерв: это сообщество единомышленников – эксперт
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Вошедшие в Президентский кадровый резерв всегда должны быть готовы брать ответственность за принятые решения, считает Шырын Мусина, управляющий директор бренда и маркетинга АО "НК "Kazakh tourism". Она поделилась с редакцией BaigeNews.kz впечатлениями от участия в форуме Президентского молодежного кадрового резерва.
По словам девушки, мероприятие сильно сплотило всех 400-сот резервистов благодаря своему духу. Они помогут построить справедливое государство и инклюзивное общество, в том числе обеспечивая гендерный баланс на госслужбе.
"На самом деле здорово быть частью Президентского молодежного кадрового резерва. Это сообщество единомышленников, людей с одинаковыми ценностями, которые хотят изменить свою страну. Многие думают, что в первую очередь здесь важна карьера, однако она второстепенна. Глава государства неслучайно говорил о смене поколений. Это нормальный процесс. Сегодня мы являемся голосом молодежи, а спустя время и на наши места придут новые кадры. Важно успеть сделать что-то полезное для своего государства", - делится впечатлениями Шырын Мусина.
Девушка считает, что основная цель резерва состоит в том, чтобы создать социальный лифт для талантливой молодежи и сформировать новую культуру управления. Нужно привлекать в этот процесс наиболее способных молодых людей. Очевидно, что этот процесс не одного дня.
"Те, кто хочет попасть в кадровый резерв проходят жесткий отбор для полноценной реализации принципа меритократии. То есть руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Эта программа также дополняет принцип справедливости во всей государственной системе", - считает управляющий директор бренда и маркетинга АО "НК "Kazakh tourism".
Так же участница форума поделилась планами по тому, как она планирует вносить вклад в развитие страны в ближайшее время.
"Мы запланировали на 2024-й провести год туризма Казахстана в Китае. В рамках этой инициативы должны пройти свыше 30 мероприятий. Открытие намечено на 29 марта, и с учетом того, что между нашими странами наступил безвизовый двусторонний режим, это отличная возможность как раз принять поток туристов из КНР", - делится планами Шырын Мусина.
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