Президента Турции наградили орденом в Казахстане

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал Президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.

– Благодаря Вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Всё международное сообщество уважает Вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция – страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана, – отметил Глава государства.

По словам Президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.

– Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.