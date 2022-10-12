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akorda.kz Вчера, 18:45
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Фото: akorda.kz

Президента Турции наградили орденом в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом "Достық" І степени Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой наградить орденом "Достық" І степени Эрдогана Реджепа Тайипа – Президента Турецкой Республики", - говорится в тексте документа.

Указ вводится в действие со дня подписания.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал Президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.

– Благодаря Вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Всё международное сообщество уважает Вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция – страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана, – отметил Глава государства.

По словам Президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.

– Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.

– Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достық" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов, – заявил Президент.

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#политика #Эрдоган #Токаев
Журналист
Вчера, 18:45
388
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