Президент задает генеральную повестку – госсоветник об интервью Токаева

Интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan" хоть и опубликовано в жанре беседы, по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья. Об этом в своём телеграм-канале написал Государственный Советник Республики Казахстан Ерлан Карин.

"Интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий. Тем самым Президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики. Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные президентом в сфере внутренней политики и идеологии", - написал Карин.

Глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов среди которых очередное заседание Национального Курултая. Одной из ключевых задач президент называет принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие.