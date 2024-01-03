Президент задает генеральную повестку – госсоветник об интервью Токаева
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Интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan" хоть и опубликовано в жанре беседы, по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья. Об этом в своём телеграм-канале написал Государственный Советник Республики Казахстан Ерлан Карин.
"Интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий. Тем самым Президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики.
Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные президентом в сфере внутренней политики и идеологии", - написал Карин.
Глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов среди которых очередное заседание Национального Курултая. Одной из ключевых задач президент называет принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие.
"Стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок: "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед". По сути, эта фраза является емкой формулой идеологического курса, который проводит Президент. Это ориентация общества на созидательную повестку: не жить прошлым, ориентироваться только на будущее, культивируя те общенациональные ценности, которые не разъединяют, а консолидируют нацию", - отметил госсоветник.
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