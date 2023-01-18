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Акорда Сегодня, 00:01
203
Сегодня, 00:01
203
Фото: Акорда

Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров Главы государства с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами. Подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.

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#ОАЭ #президент #инвестиции #экономика Казахстана #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:01
203
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