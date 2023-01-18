Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном

Фото: Акорда

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров Главы государства с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами. Подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.