Президент встретился с представителями креативной индустрии Казахстана

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями креативной индустрии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту был представлен ряд успешных отечественных проектов в сферах музыки, социальных сетей, киноиндустрии, искусственного интеллекта и киберспорта.