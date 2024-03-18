  • 18 Марта, 17:24
  • BAIGENEWS

Президент встретился с представителями креативной индустрии Казахстана

Сегодня, 16:35
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Акорда Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Акорда

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями креативной индустрии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту был представлен ряд успешных отечественных проектов в сферах музыки, социальных сетей, киноиндустрии, искусственного интеллекта и киберспорта.

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