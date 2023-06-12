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Акорда Сегодня, 15:03
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Сегодня, 15:03
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Фото: Акорда

Президент Турции выразил соболезнования Токаеву

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz.

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана в связи с гибелью людей в результате крупных пожаров в области Абай.

В ходе беседы лидеры Казахстана и Турции также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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Сегодня, 15:03
342
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