Президент США Джо Байден вышел на пикет
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Президент США Джо Байден во время визита в Мичиган выразил поддержку бастующим работникам автопрома, присоединившись к их пикету, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Ни один президент США до него не рисковал поддержать бастующих. Байден прибыл в Мичиган за день до визита его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, и забастовщики опасаются, что участники предстоящей президентской гонки могут политизировать их борьбу.
В своем обращении к участникам пикетов Байден отметил, что они "заслуживают заметного увеличение зарплат и других благ", однако далеко не у всех участников забастовки визиты Байдена и Трампа вызывают прилив энтузиазма.
"Было бы куда лучше, если бы ни один из них здесь не появлялся, — заявил в интервью Би-би-си один из забастовщиков. — Мы не хотим раскола, а когда в дело вмешивается политика, начинаются разногласия".
Хотя американские политики и кандидаты в президенты часто появляются в рядах забастовщиков, чтобы выразить солидарность с американскими рабочими, действующие президенты до сих пор этого не делали.
Члены профсоюза американских автомобилестроителей UAW объявили забастовку, чтобы добиться от трех крупных компаний — Ford, General Motors и Stellantis — повышения зарплат и улучшения условий труда.
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