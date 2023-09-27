Президент США Джо Байден вышел на пикет

Президент США Джо Байден во время визита в Мичиган выразил поддержку бастующим работникам автопрома, присоединившись к их пикету, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Ни один президент США до него не рисковал поддержать бастующих. Байден прибыл в Мичиган за день до визита его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, и забастовщики опасаются, что участники предстоящей президентской гонки могут политизировать их борьбу.

В своем обращении к участникам пикетов Байден отметил, что они "заслуживают заметного увеличение зарплат и других благ", однако далеко не у всех участников забастовки визиты Байдена и Трампа вызывают прилив энтузиазма.

"Было бы куда лучше, если бы ни один из них здесь не появлялся, — заявил в интервью Би-би-си один из забастовщиков. — Мы не хотим раскола, а когда в дело вмешивается политика, начинаются разногласия".

Хотя американские политики и кандидаты в президенты часто появляются в рядах забастовщиков, чтобы выразить солидарность с американскими рабочими, действующие президенты до сих пор этого не делали.

Члены профсоюза американских автомобилестроителей UAW объявили забастовку, чтобы добиться от трех крупных компаний — Ford, General Motors и Stellantis — повышения зарплат и улучшения условий труда.