Президент сфокусировал внимание на ряде актуальных задачах - член Совета АНК Шерзод Пулатов

Масштабные перемены всегда начинаются с малых шагов – с изменения образа мыслей, жизненных стратегий и моделей поведения конкретных людей. Важно, чтобы каждый из нас действовал в духе концепции "Адал азамат": не только беспристрастно вскрывал все проблемы нашего общества, но и активно содействовал их устранению, заявил Президент на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". Как реализация инициатив Главы государства повлияет на развитие РК и жизнь граждан? В каких направлениях предстоит усилить работу? Своим мнением по этим и ряду других вопросов поделился председатель Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана, член Совета АНК, член Ұлттық Құрылтай при Президенте РК Шерзод Пулатов.

- Шерзод Аббозович, для начала хотелось бы узнать, какие у Вас остались впечатления от прошедшего заседания сессии АНК?

- XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс" стала важным политическим событием на фоне происходящих в стране и мире событий. Проведённая в деловом стиле и в онлайн-формате, она дала чёткие и ясные ответы на многие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Сессия ещё раз ярко и наглядно подтвердила непреходящую актуальность наших главных ценностей – Единства и Солидарности. На заседании красной линией звучала тема сплочения всего общества: спасателей и волонтёров, госслужащих и представителей бизнеса, гражданских активистов и молодёжи всех регионов страны. Глава государства выразил восхищение каждым гражданином, который проявил подлинный патриотизм, внеся свою лепту в борьбу со стихией.

- Какие конкретно результаты сплочения казахстанцев Вы можете отметить?

- Благодаря слаженной работе государства и общества эвакуированы более 100 тысяч человек, в том числе около 40 тысяч детей. "Нам удалось спасти жизни людей, и это главное", - отметил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на титанической круглосуточной работе госорганов в центре и на местах по ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Он отметил, что на эту работу направлен личный состав Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Вооружённых сил, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, для помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв. Огромный вклад вносят общественные активисты, волонтёры помогают пострадавшим и организовывают сбор гуманитарной помощи. В этом ярко проявляется солидарность и гражданская ответственность наших соотечественников. Самое главное Президент заверил, что всем пострадавшим государство возместит ущерб, никто не останется один на один с этой бедой.

- На Ваш взгляд, какова роль представителей АНК в период паводков?

- Глава государства на сессии отдельно остановился на большой и слаженной работе Ассамблеи в период паводков. Оперативно были развернуты республиканский и региональные штабы АНК по оказанию всесторонней поддержки пострадавшим. Стартовала и охватила всю страну масштабная акция "Жүректен жүрекке", в рамках которой в зоны бедствия направлено свыше 1500 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на общую сумму более 770 миллионов тенге. В ней приняли участие более 12 тысяч волонтёров этнокультурных объединений. Эта работа особенно ярко проявилась в затопленных районах Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей, где люди воочию увидели гуманитарный потенциал членов АНК, их неравнодушие и стремление помочь людям. Как отметил Глава государства, Ассамблея ещё раз показала на деле, что она эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации. Её способность быстро развернуть всю необходимую инфраструктуру и умело мобилизовать огромные благотворительные и добровольческие ресурсы – это результат многолетней системной работы АНК. И отнюдь не случайно на пленарное заседание XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства пригласил ряд волонтёров Ассамблеи, сыгравших ключевую роль в проведении акции "Жүректен жүрекке", явивших пример истинно человеческих качеств "Адал Азамат" в самое трудное и тяжёлое время. За каждым из них стоят тысячи активистов АНК, имя которым - народ Казахстана, настоящие граждане, светлая надежда и прочная опора страны. Как подчеркнул Президент, именно в такой взаимной солидарности и поддержке заключается сила и характер нашего народа.

- В каких направлениях представители Ассамблеи народа Казахстана намерены активизировать работу?

- Тема дальнейшего развития Ассамблеи народа Казахстана стала одной из самых главных на XXXIII сессии. Глава государств подтвердил необходимость твёрдо следовать своим стратегическим курсом, отметил значение проведённых системных политических реформ, которые придали новый импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений. В центре их - защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека. Сегодня Казахстан начал переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу неуклонного повышения благополучия всего народа. Мы строим страну равных возможностей. Нам нужен рывок в развитии, но одновременно предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями. Поэтому только общими усилиями мы сможем заложить надёжный фундамент для будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Именно поэтому повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как "Единство. Созидание. Прогресс". Эти три слова очень точно и ёмко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса.

- Президент особо подчеркнул, главная миссия – созидать, строить, творить. О чём, по Вашему мнению, свидетельствует это заявление?

На этом пути Единство и Солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Президент сфокусировал внимание на ряде актуальных задачах. Глава государства поручил синхронизировать деятельность Ассамблеи с новой гуманитарно-идеологической доктриной, обозначенной на заседании Курултая в Атырау. По его убеждению, Единство и Солидарность, Независимость и Патриотизм, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство - задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют стержень общегражданской идентичности. Эти идеологические установки стали точкой отсчёта новой философии и идеологии развития нашей нации. С ними в полной мере согласуются принципы деятельности АНК, которой Президент отводит определяющую роль в укоренении прогрессивных установок. По сути, Глава государства формулирует новый идеологический блок задач для государственных органов, общественных организаций, в том числе и Ассамблеи. Первое, вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа, укреплении взаимопонимания и согласия в обществе. Воспитание детей, их мировоззрение должно быть свободно от исторических травм и обид, культурных стереотипов и языковых предпочтений. Это мировоззрение должно базироваться на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций. Мы, народ Казахстана, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне. В основе нашей идеологии – Независимость государства. Второе, в учебно-воспитательном процессе нужно всецело продвигать принцип "мы разные, но мы равные", "Единый народ Казахстана". Его Глава государства назвал краеугольным камнем государственной политики и мощным фактором укрепления общенациональной идентичности. Это - осознание сопричастности к судьбе общей Родины, обладание бирюзовым паспортом, уважение разных культур и традиций, хорошее владение государственным языком. Президент поручил развивать существующие и создавать новые широкие площадки межэтнических коммуникаций, продвигать социально значимые проекты, поощрять волонтёрство и активность местных сообществ. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас действовал в духе концепции "Адал азамат": не только вскрывал все проблемы, но и активно содействовал их устранению.

- Какие, на Ваш взгляд, наиболее ключевые задачи обозначил Президент перед АНК?

- Огромное значение Глава государства придаёт укреплению институционального потенциала Ассамблеи, её взаимодействию с государственными органами, Парламентом и маслихатами всех уровней. АНК уже стала важным институтом общественной самоорганизации и главным штабом координации этнокультурных объединений. Касым-Жомарт поручил последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений на основе рекомендаций научно-экспертного потенциала АНК. Он привёл в пример успехи этномедиации в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, и поручил этот опыт масштабировать по всей организационной горизонтали АНК. Президент подчеркнул необходимость обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК, посредством специальных грантов и государственного социального заказа. Особое внимание Глава государства обратил на молодёжь, отметив, что она способна придать новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства предложил каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК рассмотреть возможность назначения одним из своих заместителей представителя молодёжи. Поручил определить перечень молодёжных проектов Ассамблеи, в первую очередь волонтёрских, которые должны получить всестороннюю поддержку со стороны центральных и местных исполнительных органов. Ещё одним центром института АНК являются 34 дома дружбы - площадки общенациональной интеграции и надёжной базой для реализации масштабных инициатив Ассамблеи. Президент предложил подумать над дальнейшим усилением и расширением деятельности Домов дружбы в качестве современных комьюнити-центров, "точек опоры и роста" для местных сообществ, центрами продвижения ценностей единства, созидания и прогресса.