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  • Президент РК: Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи
Президент РК: Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи Сегодня, 17:33
238
Сегодня, 17:33
238

Президент РК: Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи

Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны", - сказал Глава государства.

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#Казахстан #интеграция #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:33
238
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