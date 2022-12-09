Президент РК: Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи

Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны", - сказал Глава государства.