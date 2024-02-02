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Президент РК назначил Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

Сегодня, 11:30
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: Baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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