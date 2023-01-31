Президент раскритиковал качество дорог в Астане

Президент Казахстана подверг критике качество дорог в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

"Качество дорог также вызывает много вопросов. Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики.



Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков", - сказал К-Ж. Токаев на совещании по вопросам развития Астаны.