open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

kolesa.kz Сегодня, 16:52
116
Сегодня, 16:52
116
Фото: kolesa.kz

Президент раскритиковал качество дорог в Астане

Президент Казахстана подверг критике качество дорог в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

"Качество дорог также вызывает много вопросов. Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики.

Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков", - сказал К-Ж. Токаев на совещании по вопросам развития Астаны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Астана #президент #Токаев #дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:52
116
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх