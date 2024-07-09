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Президент принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане

Сегодня, 18:09
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Qazcontent Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Фото: Qazcontent

Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства с братским Туркменистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.

 

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