Президент принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане

Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства с братским Туркменистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.