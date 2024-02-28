Президент принял главу Агентства по делам госслужбы
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Президент Казахстана принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава ведомства отчитался об итогах деятельности Агентства за 2023 год и ознакомил с планами.
Он доложил о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной моделей; представил информацию о мерах, нацеленных на формирование открытого госаппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников вузов на низовые должности.
Жазыкбай также ознакомил с результатами пилотного проекта отбора на госслужбу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей. В этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех госорганах.
Председатель Агентства проинформировал о деятельности в сферах контроля качества оказания госуслуг, дебюрократизации системы управления.
Президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы.
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