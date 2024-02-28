Президент принял главу Агентства по делам госслужбы

Президент Казахстана принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава ведомства отчитался об итогах деятельности Агентства за 2023 год и ознакомил с планами.

Он доложил о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной моделей; представил информацию о мерах, нацеленных на формирование открытого госаппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников вузов на низовые должности.

Жазыкбай также ознакомил с результатами пилотного проекта отбора на госслужбу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей. В этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех госорганах.

Председатель Агентства проинформировал о деятельности в сферах контроля качества оказания госуслуг, дебюрократизации системы управления.

Президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы.