Президент принял генерального секретаря Организации тюркских государств

Фото: akorda.kz

Глава государства поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность генерального секретаря Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей Организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата. Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение Организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Организацией выражают многие государства мира и международные организации.

Глава государства отметил, что перед секретариатом Организации стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре нынешнего года.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году. Следующий 10-ый юбилейный саммит ОТГ состоится в Казахстане в 2023 году.