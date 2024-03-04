Президент принял акима Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и заслушал доклад об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год. По основным экономическим показателям наблюдается положительная динамика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства представлен план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей области. Документ включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой. Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма.