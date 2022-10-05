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Президент пригрозил крупным промышленникам прекращением партнёрства с государством
Президент Казахстана в ходе рабочей поездки встречается с общественностью Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Особой внимание глава государства придал проблеме экологии:
"Жители области, особенно городов, где расположены крупные промышленные предприятия, постоянно поднимают вопросы экологии. Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду.
Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос".
Остановился Касым-Жомарт Токаев на проблеме безопасности производства:
"Наряду с проблемами экологии в области остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма".
И не обошел вниманием деятельность крупных добывающих компаний
"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ.
Особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире.
Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - подчеркнул глава государства.
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