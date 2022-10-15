Президент поздравил казахстанских фермеров с итогами уборки урожая

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16 октября в Казахстане празднуется День хлеба. Праздничная дата учреждена в 2019 году постановлением Правительства и призвана укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Минсельхоз РК, в этом году к празднику страна подошла с высокими показателями.

"Урожай хлеба превысил ранее установленный прогнозный уровень. К примеру, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе, на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн, при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе. Всё это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции", - информирует МСХ.

По случаю завершения массовой уборки урожая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями здоровья и процветания отечественным аграриям.