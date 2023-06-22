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Президент посетит премьерный показ спектакля "Жошы хан" в Астане Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18
194

Президент посетит премьерный показ спектакля "Жошы хан" в Астане

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан" в государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

 "Жошы хан"  - историческая драма. Её поставил заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков.

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Сегодня, 19:18
194
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