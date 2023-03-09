Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи

Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен", который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, передает BаigeNews.kz со ссылкой на Акорду

В конференц-зале дворца искусств президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

"Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку учёным, молодёжи, людям труда. При этом он отметил, что президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.