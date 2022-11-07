Президент поручил восстановить простаивающие производства в Мангистауской области

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Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Мангистауской области поручил правительству в срочном порядке принять действенные меры по восстановлению простаивающих производств региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более трёх тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", - сказал президент.

По словам Главы государства, в Мангистауской области добывается 25 процентов всей нефти Казахстана. И наряду с нефтегазовым сектором в области есть другие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики.

"На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов. Я об этом постоянно говорю на совещаниях с правительством, в своих поездках по регионам. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание. Это одна из ключевых задач правительства и акимов", - отметил Токаев.

Президент подчеркнул имеющийся потенциал региона в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32 процентов. В данной сфере занято почти 140 тысяч человек.