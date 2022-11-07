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inform.kz Сегодня, 12:54
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Фото: inform.kz

Президент поручил восстановить простаивающие производства в Мангистауской области

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Мангистауской области поручил правительству в срочном порядке принять действенные меры по восстановлению простаивающих производств региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более трёх тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", - сказал президент. 

По словам Главы государства, в Мангистауской области добывается 25 процентов всей нефти Казахстана. И наряду с нефтегазовым сектором в области есть другие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики.

"На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов. Я об этом постоянно говорю на совещаниях с правительством, в своих поездках по регионам. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание. Это одна из ключевых задач правительства и акимов", - отметил Токаев. 

Президент подчеркнул имеющийся потенциал региона в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32 процентов. В данной сфере занято почти 140 тысяч человек.

"Радует, что растёт количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю это свидетельством того, что экономика региона встала на путь постепенной диверсификации. Дополнительный импульс развитию МСБ в области может придать более активное использование проекта "Мен – кәсіпкермін" ("Я – предприниматель"). Кроме того, системная поддержка малому и среднему бизнесу области должна быть оказана в рамках национального проекта "Развитие предпринимательства". В целом, акимату при содействии правительства необходимо разработать новый пакет стимулирующих ведение бизнеса мер", - сказал президент. 

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#президент #производство #Мангистау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:54
72
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