Президент поручил усилить контроль за использованием средств в сфере сельского хозяйства

В 2024 году исполняется 10 лет с момента интеграционного объединения пяти стран. За период деятельности ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнёрами выросла на 74 процента (в 2015 году – 16,3 миллиарда долларов, в 2022 году – 28,3 миллиарда долларов). При этом экспорт вырос на 90 процентов (в 2015 году – 5,1 миллиарда долларов, в 2022 году – 9,7 миллиарда долларов).

Касым-Жомарту Токаеву также доложено о ходе исполнения его поручения об увеличении объёмов переработки в агропромышленном комплексе с 30 процентов до 70 процентов. На сегодня министерством сельского хозяйства подготовлен пул из 500 крупных потенциальных проектов в сфере АПК на сумму 1,6 триллиона тенге для реализации в 2024-2026 годах. Впервые в реализацию данных проектов выразил готовность вложить порядка 500 миллиардов тенге собственных средств отечественный банк второго уровня. В ближайшее время список потенциальных проектов будет актуализирован.

Глава государства поручил заместителю премьер-министра усилить контроль за эффективным использованием средств в проектах в сфере сельского хозяйства и обеспечить качественную подготовку запланированных на международном треке мероприятий.