Президент поручил модернизировать коммунальную инфраструктуру Атырау

Развитию Атырауской области нужно уделить особое внимание. Правительство и акимат будут работать по специальному плану. Об этом на заседании Национального курултая сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Национальный курултай сформировался как системный общественный институт, члены которого стали единой командой, поднимая важные вопросы развития страны. Вы даете ценные предложения, реализуете востребованные инициативы. В эти дни вами также было высказано много новых идей. Все они будут детально рассмотрены, по наиболее актуальным из них будут приняты конкретные меры. Считаю, что деятельность Национального курултая весьма эффективна. Нужно не сбавлять темпы и дальше работать в таком же ключе.



Для участия в сегодняшнем мероприятии по моему поручению приглашены представители общественности Атырауской области, среди которых есть гражданские активисты, поднимающие экологические проблемы. Мне известно, что жители региона озабочены неблагоприятной экологической ситуацией в области", - сказал Токаев.

В областном центре необходимо модернизировать систему водоснабжения и водоотведения – они сильно изношены, из-за чего происходит загрязнение реки Жайык.

"В Атырау также есть проблемы с сортировкой и переработкой мусора. Поэтому акимату в короткие сроки необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию построенного мусоросортировочного комплекса, а также рекультивировать действующий полигон.



Все эти вопросы будут обязательно решены. Сейчас идет конкретная работа в данном направлении. Поручаю Правительству и акимату региона в полной мере реализовать поставленные задачи – это будет на моем личном контроле", - подчеркнул президент.

Кроме того, в этом году в области будут сданы в эксплуатацию несколько поликлиник, реабилитационный центр и другие социальные объекты.