Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новое правительство. Об этом он написал в социальной сети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства принял решение ветировать бюджетный закон на 2024 год, в котором предполагается выделение трёх миллиардов злотых.

"Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить", — подчеркнул Дуда.

Он добавил, что попытка парламентского большинства финансировать государственные СМИ при помощи околобюджетного закона в текущей ситуации неприемлема.

Ранее Дуда заявил, что реформа государственных СМИ равносильна анархии. По его словам, для смены руководителей государственных СМИ новому правительству необходимо принять необходимые законы, а не вводить реформу указом.

Новое правительство премьер-министра Дональда Туска попыталось установить контроль над государственным телевидением (TVP), Польским радио и информационным агентством страны (PAP). Отмечается, что сторонники партии "Право и справедливость" (PiS), лишившейся власти по итогам парламентских выборов этого года, осуществляют руководство данными СМИ.