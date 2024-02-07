Президент подписал закон о взаимной защите инвестиций с Сингапуром
Сегодня, 18:51
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Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
147Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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