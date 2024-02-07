Президент подписал закон о взаимной защите инвестиций с Сингапуром

Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.