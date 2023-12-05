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Президент подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы"

Сегодня, 19:43
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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