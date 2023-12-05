Текст Закона публикуется в печати.
Президент подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы"
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
86Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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