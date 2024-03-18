Президент подписал закон о единых принципах и правилах обращения медизделий
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
99Фото: Qazcontent
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
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