Президент подписал закон о единых принципах и правилах обращения медизделий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.