Президент побеседовал с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой

Глава государства принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.

Жания Аубакирова рассказала Президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.

Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.

В завершение Глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.