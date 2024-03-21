Президент побеседовал с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
125Фото: Акорда
Глава государства принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.
Жания Аубакирова рассказала Президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.
Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.
В завершение Глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.
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