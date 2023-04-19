Президент открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны

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В столице началось совещание по вопросам социально-экономического развития страны под председательством Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно состоялись выборы депутатов мажилиса и маслихата. Правительство было реорганизовано. Таким образом, можно сказать, что первый этап масштабных политических изменений завершён. Мы установили баланс ветвей власти. Теперь мы должны перестраивать общественно-экономические отношения в нашей стране. Общественность возлагает большие надежды на эти реформы. Поэтому мы должны уделять особое внимание конкретным мероприятиям", — сказал президент.

Глава государства отметил, что теперь необходимо определить цели и задачи в социально-экономической сфере.

"На открытии сессии парламента я выделил ряд вопросов, которые должны быть решены законодательно. Сегодня мы должны определить цели и задачи в социально-экономической сфере. Правительство и акимы всех уровней будут работать над этим. В этом совещании принимают участие и представители маслихатов", — добавил он.

По словам Токаева, очень важно установить эффективные отношения между исполнительной и представительной властью