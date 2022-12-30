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primeminister.kz Сегодня, 10:09
112
Сегодня, 10:09
112
Фото: primeminister.kz

Президент освободил от должности министра юстиции

Канат Мусин освобождён от должности министра юстиции. Указ опубликован на сайте Акорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Указом главы государства Мусин Канат Сергеевич освобождён от должности министра юстиции Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Мусин занимал должность министра юстиции с 11 января 2022 года. 

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#Министерство юстиции РК #указ
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:09
112
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